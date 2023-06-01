Ракетный удар по Киеву. Британия считает, что РФ не добьется цели — будет как со светом

В Великобритании считают, что последними ракетными ударами по Украине Россия хочет компенсировать свои поражения на поле боя. Об этом сообщил представитель Лондона при ОБСЕ Ян Стаббс, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Россия неоднократно недооценивала Украину, а тактика ударов ракетами и беспилотниками по городам не сработала зимой, когда оккупанты били по критической инфраструктуре.

"Не сработает и сейчас. Это не компенсирует поражения России на поле боя", — заявил Стаббс.

Он отметил, что Москва систематически пытается разрушить архитектуру безопасности в Европе через выход из международных договоров, при этом выставляя себя "жертвой".

"Эти попытки Кремля ничто иное, как отчаянная попытка объяснить собственному населению свои многочисленные стратегические ошибки, разрушившие когда-то гордую мировую репутацию России", — сказал дипломат.

Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожила 11 крылатых и баллистических ракет.

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