Ракетный удар по Киеву. Британия считает, что РФ не добьется цели — будет как со светом
В Великобритании считают, что последними ракетными ударами по Украине Россия хочет компенсировать свои поражения на поле боя. Об этом сообщил представитель Лондона при ОБСЕ Ян Стаббс, цитирует его Укринформ.
По его словам, Россия неоднократно недооценивала Украину, а тактика ударов ракетами и беспилотниками по городам не сработала зимой, когда оккупанты били по критической инфраструктуре.
"Не сработает и сейчас. Это не компенсирует поражения России на поле боя", — заявил Стаббс.
Он отметил, что Москва систематически пытается разрушить архитектуру безопасности в Европе через выход из международных договоров, при этом выставляя себя "жертвой".
"Эти попытки Кремля ничто иное, как отчаянная попытка объяснить собственному населению свои многочисленные стратегические ошибки, разрушившие когда-то гордую мировую репутацию России", — сказал дипломат.
- Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
- Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами.
- Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ПВО уничтожила 11 крылатых и баллистических ракет.
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