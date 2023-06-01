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Ракетний удар по Києву. Британія вважає, що Росія не досягне цілей — буде як зі світлом

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 08:20
Ракетний удар по Києву. Британія вважає, що Росія не досягне цілей — буде як зі світлом - Фото
Запуск російської ракети (Фото: скріншот з відео)

У Великій Британії вважають, що останніми ракетними ударами по Україні Росія хоче компенсувати свої поразки на полі бою. Про це повідомив представник Лондона при ОБСЄ Ян Стаббс, цитує його Укрінформ.

За його словами, Росія неодноразово недооцінювала Україну, а тактика ударів ракетами та безпілотниками по містах не спрацювала взимку, коли окупанти били по критичній інфраструктурі.

"Не спрацює і зараз. Це не компенсує поразки Росії на полі бою", — заявив Стаббс.

Він зазначив, що Москва систематично намагається зруйнувати архітектуру безпеки в Європі через вихід із міжнародних договорів, при цьому виставляючи себе "жертвою".

"Ці спроби Кремля ніщо інше, як відчайдушна спроба пояснити власному населенню свої численні стратегічні помилки, які колись зруйнували горду світову репутацію Росії", — сказав дипломат.

  • Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Читайте також: ППО збила 10 з 10 ракет, які Росія запустила по Київській області – Генштаб 

Дмитро Гриниченко
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