У Москві у підвалах будинків та у головній лікарні Кремля готують бомбосховища – росЗМІ

У Москві підвали житлових будинків переобладнують у бомбосховища, крім того, проєктують укриття під головною лікарнею Кремля. Про це повідомляє російський опозиційний ресурс "Сирена".

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За інформацією росіян, у підвалах житлових будинків російської столиці розміщують інструкції з евакуації та збору "тривожних валіз".

Там вже є столи, стільці та щось на кшталт спальних місць.

Крім того, на сайті російських держзакупівель 24 травня з'явився контракт на проєктування бомбосховища Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Зазначено, що приміщення буде розраховане на 800 росіян.

Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. В атаці брало участь близько 30 дронів. Більшість нібито збили у Підмосков’ї.

1 червня 2023 року Росія знову атакувала Київ з повітря. Усі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

У Повітряних силах повідомили, що Росія обстріляла Київ ракетами типу "Іскандер". Заявили про знищення усіх 10 ракет.

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