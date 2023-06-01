RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Москві у підвалах будинків та у головній лікарні Кремля готують бомбосховища – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 09:04
У Москві у підвалах будинків та у головній лікарні Кремля готують бомбосховища – росЗМІ - Фото
Центральна клінічна лікарня при Кремлі (Фото: Вікіпедія)

У Москві підвали житлових будинків переобладнують у бомбосховища, крім того, проєктують укриття під головною лікарнею Кремля. Про це повідомляє російський опозиційний ресурс "Сирена".

За інформацією росіян, у підвалах житлових будинків російської столиці розміщують інструкції з евакуації та збору "тривожних валіз".

Фото: Сирена

Там вже є столи, стільці та щось на кшталт спальних місць.

Фото: Сирена

Крім того, на сайті російських держзакупівель 24 травня з'явився контракт на проєктування бомбосховища Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Зазначено, що приміщення буде розраховане на 800 росіян.

Зранку 30 травня російську столицю та область атакували невідомі безпілотники. В атаці брало участь близько 30 дронів. Більшість нібито збили у Підмосков’ї.

  • 1 червня 2023 року Росія знову атакувала Київ з повітря. Усі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • У Повітряних силах повідомили, що Росія обстріляла Київ ракетами типу "Іскандер". Заявили про знищення усіх 10 ракет.

Читайте також: Ракетний удар по Києву. Британія вважає, що Росія не досягне цілей — буде як зі світлом

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кремльвійнамосквабомбосховище
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 