Бабахи в Бердянске: предварительно прилетело по порту и по заводу Азовкабель – видео, фото

Во временно оккупированном Бердянске пользователи соцсетей сообщают о взрывах и публикуют фотографии и видео, на которых виден дым, возможно, от ракетного попадания и пожара.

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Как предполагают источники, удары нанесены по территории порта Бердичева, который оккупанты используют как логистический узел и военную базу, и завода Азовкабель.

LIGA.net не может подтвердить, что эти кадры действительно сняты 27 мая во временно оккупированном Бердянске.

21 мая Вооруженные Силы Украины отчитались, что ночью нанесли удар по оккупированному Бердянску и успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов.

25 мая также сообщалось о мощных взрывах в Бердянске.

Вечером 26 мая в сети появились фото и видео взрыва, якобы произошедшего во временно оккупированном Мариуполе.

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