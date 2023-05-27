Бабахи в Бердянске: предварительно прилетело по порту и по заводу Азовкабель – видео, фото
27.05.2023, 16:46
Взрыв в Бердянске (Фото - соцсети)
Во временно оккупированном Бердянске пользователи соцсетей сообщают о взрывах и публикуют фотографии и видео, на которых виден дым, возможно, от ракетного попадания и пожара.
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Как предполагают источники, удары нанесены по территории порта Бердичева, который оккупанты используют как логистический узел и военную базу, и завода Азовкабель.
LIGA.net не может подтвердить, что эти кадры действительно сняты 27 мая во временно оккупированном Бердянске.
- 21 мая Вооруженные Силы Украины отчитались, что ночью нанесли удар по оккупированному Бердянску и успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов.
- 25 мая также сообщалось о мощных взрывах в Бердянске.
- Вечером 26 мая в сети появились фото и видео взрыва, якобы произошедшего во временно оккупированном Мариуполе.
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