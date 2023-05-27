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Бабахи у Бердянську: попередньо прилетіло по порту та заводу Азовкабель – відео, фото

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 16:46
Бабахи у Бердянську: попередньо прилетіло по порту та заводу Азовкабель – відео, фото - Фото
Вибух у Бердянську (Фото - соцмережі)

У тимчасово окупованому Бердянську користувачі соцмереж повідомляють про вибухи та публікують фотографії та відео, на яких видно дим, вірогідно, від ракетного попадання та пожежі.

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Як припускають джерела, ударів завдано по території порту Бердичева, який окупанти використовують як логістичний вузол і військову базу, та заводу Азовкабель.

LIGA.net не може підтвердити, що ці кадри справді знято 27 травня у тимчасово окупованому Бердянську.

Взрыв в Бердянске (Фото – соцсети)

Взрыв в Бердянске (Фото – соцсети)

Взрыв в Бердянске (Фото – соцсети)

Взрыв в Бердянске (Фото – соцсети)

  • 21 травня Збройні Сили України відзвітували, що вночі завдали удару по окупованому Бердянську та успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів.
  • 25 травня також повідомлялося про потужні вибухи у Бердянську.
  • Увечері 26 травня в мережі з'явилися фото і відео вибуху, який нібито стався в тимчасово окупованому Маріуполі.

Сергій Бережний
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