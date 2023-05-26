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Вибух та "гриб" у Маріуполі. Окупанти говорять про ракетний удар – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 20:52
Фото - Маріупольська міськрада
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Ввечері 26 травня в мережі з'явились фото і відео вибуху, який нібито стався в тимчасово окупованому Маріуполі.

Місцеві пабліки оприлюднюють фото та відео, на яких можна побачити стовп диму над місцевістю. Також у кадри потрапили багатоповерхівки, зруйновані активними бойовими діями. Telegram-канали російської воєнної пропаганди теж пишуть про вибух і вже традиційно припускають, що це був нібито удар, завданий ракетами Storm Shadow із дальністю від 250 км.

Маріупольська міська рада стверджує, що "прильот" нібито був по території Азовсталі.

Вибух та "гриб" у Маріуполі. Окупанти говорять про ракетний удар – відео, фото

Вибух та "гриб" у Маріуполі. Окупанти говорять про ракетний удар – відео, фото

Вибух та "гриб" у Маріуполі. Окупанти говорять про ракетний удар – відео, фото
  • На початку травня в ГУР повідомляли, що росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя.
  • Вчора з'явились фото і відео наслідків нібито удару по тимчасово окупованому Бердянську.

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Оксана Житнюк
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