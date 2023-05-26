Вибух та "гриб" у Маріуполі. Окупанти говорять про ракетний удар – відео, фото

Ввечері 26 травня в мережі з'явились фото і відео вибуху, який нібито стався в тимчасово окупованому Маріуполі.
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Місцеві пабліки оприлюднюють фото та відео, на яких можна побачити стовп диму над місцевістю. Також у кадри потрапили багатоповерхівки, зруйновані активними бойовими діями. Telegram-канали російської воєнної пропаганди теж пишуть про вибух і вже традиційно припускають, що це був нібито удар, завданий ракетами Storm Shadow із дальністю від 250 км.
Маріупольська міська рада стверджує, що "прильот" нібито був по території Азовсталі.
- На початку травня в ГУР повідомляли, що росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя.
- Вчора з'явились фото і відео наслідків нібито удару по тимчасово окупованому Бердянську.
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