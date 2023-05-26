Взрыв и "гриб" в Мариуполе. Оккупанты говорят о ракетном ударе – видео, фото

Вечером 26 мая в сети появились фото и видео взрыва, якобы произошедшего во временно оккупированном Мариуполе.

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Местные паблики обнародуют фото и видео, где можно увидеть столб дыма над местностью. Также в кадры попали многоэтажки, разрушенные активными боевыми действиями. Telegram-каналы российской военной пропаганды тоже пишут о взрыве и уже традиционно предполагают, что это был якобы удар, нанесенный ракетами Storm Shadow с дальностью от 250 км.

Мариупольский городской совет утверждает, что прилет якобы был по территории Азовстали.

В начале мая в ГУР сообщали, что россияне готовятся к круговой обороне Мариуполя.

Вчера появились фото и видео последствий якобы удара по временно оккупированному Бердянску.

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