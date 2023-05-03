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Россияне готовятся к круговой обороне Мариуполя – Скибицкий

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 12:40
Россияне готовятся к круговой обороне Мариуполя – Скибицкий - Фото
Вадим Скибицкий (Скриншот видео)

Российские оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью телеканалу "Киев".

"Они готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне", – сказал разведчик.

Он добавил, что сейчас оккупанты предпринимают активные усилия для использования портовой инфраструктуры Мариуполя для перемещения грузов, в том числе военного назначения.

Россияне размещают в Мариуполе и других оккупированных городах соответствующие группировки войск для их обороны.

"Мариуполь – это мощная экономическая зона, где можно спрятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество", – сообщил Скибицкий.

  • 28 апреля 2023 года министр обороны сообщил, что ВСУ "в глобальном плане" готовы к контрнаступлению.
  • 1 мая Резников заявил, что в скором времени в России начнется парад суверенитетов и она развалится.

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Наталія Медведєва
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