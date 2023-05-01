Резников ожидает развала России: Мы увидим парад суверенитетов, это неестественная страна

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в скором времени в России начнется парад суверенитетов и она развалится. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Россия — это неестественное и принудительное образование, а не реальная федерация, как США или Германия.

"Я убежден, что они сами развалятся на национальные независимые субъекты. Западные партнеры немного переживают за это, так как им проще договариваться с кем-то одним", — сказал Резников.

Он отметил, что развал России произойдет в любом случае и мир нормально будет воспринимать построссийское пространство в качестве отдельных субъектов.

"Мы с вами точно увидим парад суверенитетов. Партнеров волнует ядерное оружие, как найти решение, чтобы оно в итоге попало в одни руки", — заявил министр.

В ГУР считают, что финал Путина предрешен, а Россия избавится от диктатуры или распадется на части.

Глава МИД Кулеба призвал мир не бояться того, что Россия разваливается: "Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого".

Джонсон не верит в развал РФ после поражения: Путин преподнесет его как "достижение целей".

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Дмитро Гриниченко

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