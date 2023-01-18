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Джонсон не верит в развал РФ после поражения: Путин преподнесет его как "достижение целей"

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 22:01
Джонсон не верит в развал РФ после поражения: Путин преподнесет его как
Борис Джонсон (фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон считает, что Россия не развалится, а диктатор РФ Владимир Путин после поражения в войне заявит своему обществу о каких-то якобы достигнутых целях. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

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После победы Украины в войне, по мнению Джонсона, Путину будет несложно убедить россиян в том, что его "специальная военная операция" достигла "специального успеха", просто это произошло очень "специальным способом", который Путин всем объяснит.

"Он расскажет россиянам, что Украина денацифицирована, и исчезли все нацисты, которых и не существовало. Я считаю, что у него есть достаточно политического пространства, чтобы заявить российскому народу, что он достиг своей цели в Украине. Я же не говорю, что его объяснения будут звучать убедительно", – прогнозирует Джонсон.

На вопрос о том, развалится ли Россия, Джонсон ответил отрицательно, отметив, что это "большая, гордая и старая страна".

Он подчеркнул, что цель Британии, НАТО и всех друзей Украины состоит не в том, чтобы добиться каких-то изменений в Москве, а в том, чтобы защитить и помочь Украине, и чтобы страна была свободной, суверенной и независимой.

  • В ГУР считают, что финал Путина предрешен, а Россия избавится от диктатуры или распадется на части. 
  • Глава МИД Кулеба призвал мир не бояться того, что Россия разваливается: "Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого".

Читайте также: Джонсон рассказал, как спорил с европейскими лидерами и разведкой, выстоит ли Украина

Оксана Житнюк
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война Борис Джонсон
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