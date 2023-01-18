Джонсон рассказал, как спорил с европейскими лидерами и разведкой, выстоит ли Украина

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон рассказал, как в начале полномасштабного вторжения европейские коллеги и разведка были уверены, что Украина не сможет выстоять, а он пытался доказать им обратное. Об этом Джонсон сказал в интервью Европейской правде.

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Он подчеркнул, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда российские батальонно-тактические группы сосредоточились у границы, "сценарии были ужасными".

"Я тогда получал ежедневные отчеты от британской военной разведки и, должен сказать, они не были оптимистичными по поводу способности Украины выдержать. А если совсем честно, то они считали и говорили мне, что все закончится за несколько дней, и что нет того, что сможет остановить наступление Путина и его танков на Киев дольше, чем на неделю", – сказал Джонсон.

Он отметил, что скептически относился к таким прогнозам, так как был в Киеве и говорил с ветеранами войны на Донбассе.

"Я видел, что эти парни будут воевать, они очень смелые воины. С 2014 года они уйму времени учились военному искусству. Мои сотрудники и далее настаивали, что для Украины все кончено. Но я им сказал: "Вы не понимаете. Я считаю, что Украина будет сражаться", – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что об этом же спорил и с европейскими лидерами, друзьями и коллегами. Джонсон отметил, что на момент полномасштабного вторжения во Франции и Германии уже "привыкли" к нормандскому процессу, минским соглашениям и взаимодействию с РФ.

"Они и сейчас были в логике переговоров, пытались найти компромисс. Макрон как-то сказал, мол Путин не должен чувствовать себя униженным <…> На первой же встрече с ними я сказал: Путин должен проиграть. И понадобилось время, чтобы все остальные согласились с этим", – отметил Джонсон.

По его словам, победить в этом споре ему помогло то, что идея о договоренностях с Путиным "не взлетела", потому что диктатор РФ "настолько очевидно не заслуживает доверия".

По словам секретаря СНБО Данилова, ни одна западная разведка до полномасштабного вторжения не считала, что Украина сможет выстоять в войне, и "не давала шанса от слова совсем".

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Оксана Житнюк

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