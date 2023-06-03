RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Бердянську потужні вибухи – відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 19:36
Відео: соцмережі
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області увечері 3 червня лунали вибухи. Відповідні відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

Декілька роликів знято на морському узбережжі.

Бердянська міська військова адміністрація повідомляє, що в місті прогриміло щонайменше вісім вибухів, проте також нібито працювала російська ППО.

  • Впродовж останніх тижнів у соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.
  • Вчора, 2 червня, теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаградбердянськвибух
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 