У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області увечері 3 червня лунали вибухи. Відповідні відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Декілька роликів знято на морському узбережжі.

Бердянська міська військова адміністрація повідомляє, що в місті прогриміло щонайменше вісім вибухів, проте також нібито працювала російська ППО.

Впродовж останніх тижнів у соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.

Вчора, 2 червня, теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.