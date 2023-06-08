RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бердянськ знову у вогні: фото та відео наслідків нового вибуху

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 23:16
Бердянськ знову у вогні: фото та відео наслідків нового вибуху - Фото
Фотo - соцмережі

Пізно ввечері 8 червня в мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи та пожежу у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Фото та відео вибухів та пожежі публікують місцеві Telegram-канали. LIGA.net не може підтвердити, що кадри зроблено саме в Бердянську і саме сьогодні.

Бердянська міська військова адміністрація висловила надію на вдалу роботу ЗСУ та закликала чекати офіційної інформації від військових.

Бердянськ знову у вогні: фото та відео наслідків нового вибуху

Бердянськ знову у вогні: фото та відео наслідків нового вибуху
  • В останні тижні в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.
  • 2 червня теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.
  • 3 червня у Бердянську знову лунали вибухи, військова міська адміністрація повідомила мінімум про вісім: дивіться відео.

Читайте також: Колишніх керівників виправної колонії у Бердянську затримано за тортури та вимагання

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськпожежавибух
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 