Бердянськ знову у вогні: фото та відео наслідків нового вибуху
08.06.2023, 23:16
Фотo - соцмережі
Пізно ввечері 8 червня в мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи та пожежу у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
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Фото та відео вибухів та пожежі публікують місцеві Telegram-канали. LIGA.net не може підтвердити, що кадри зроблено саме в Бердянську і саме сьогодні.
Бердянська міська військова адміністрація висловила надію на вдалу роботу ЗСУ та закликала чекати офіційної інформації від військових.
- В останні тижні в соцмережах регулярно з'являються повідомлення про удари по тимчасово окупованому Бердянську.
- 2 червня теж була інформація про "прильоти". Бердянська міська військова адміністрація заявила про влучання по позиціях окупантів.
- 3 червня у Бердянську знову лунали вибухи, військова міська адміністрація повідомила мінімум про вісім: дивіться відео.
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