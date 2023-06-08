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Колишніх керівників виправної колонії у Бердянську затримано за тортури та вимагання

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 17:56
Колишніх керівників виправної колонії у Бердянську затримано за тортури та вимагання - Фото
Фото - ДБР

Держбюро розслідувань повідомило, що затримало колишніх керівників виправної колонії Бердянська, які тортурами вибивали гроші з в'язнів.

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Співробітники ДБР затримали лідерів злочинного угруповання, які обіймали посади начальника Бердянської виправної колонії № 77 та його першого заступника.

Слідство вважає, що під їхнім керівництвом у колонії діяла злочинна організація, яка займалася здирством грошей у в'язнів та їхніх родичів, зокрема через застосування тортур до в'язнів.

Слідство було розпочато ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та окупації Бердянська, і зараз слідчі змогли довести причетність підозрюваних до тортур.

За оперативними даними, жертвами злочинців ставали майже всі, хто потрапляв до колонії. У кримінальному провадженні зібрано документальні свідчення понад 30 потерпілих про знущання, які застосовувалися стосовно них.

Як повідомляє ДБР, з моменту прибуття в колонію кожен засуджений проходив через тортури, фізичний та психологічний тиск, метою яких було зламати волю людини та змусити виконувати будь-які вказівки злочинців.

Колишнім керівникам колонії повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації та вимагання. Раніше за цими ж статтями повідомлено про підозру п'ятьом іншим учасникам цієї злочинної організації. У разі винесення судом обвинувального вироку їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

  • 6 квітня повідомлялося, що до суду направлено обвинувальний акт проти підполковника, двох сержантів та рядового 64 мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ, яких звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням.
Сергій Бережний
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