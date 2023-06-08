Бывшие руководители исправительной колонии в Бердянске задержаны за пытки и вымогательство

Госбюро расследований сообщило, что задержало бывших руководителей исправительной колонии Бердянска, которые пытками выбивали деньги из заключенных.

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Сотрудники ГБР задержали лидеров преступной группировки, которые занимали должности начальника Бердянской исправительной колонии № 77 и его первого заместителя.

Следствие считает, что под их руководством в колонии действовала преступная организация, которая занималась вымогательством денег у заключенных и их родственников, в том числе через применение пыток к заключенным.

Следствие было начато еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину и оккупации Бердянска, и на настоящий момент следователи смогли доказать причастность подозреваемых к пыткам.

По оперативным данным, жертвами преступников становились почти все, кто попадал в колонию. В уголовном производстве собраны документальные свидетельства более 30 потерпевших об издевательствах, которые применялись по отношению к ним.

Как сообщает ГБР, с момента прибытия в колонию каждый осужденный проходил через пытки, физическое и психологическое давление, целью которых было сломить волю человека и заставить выполнять любые указания преступников.

Бывшим руководителям колонии сообщено о подозрении по статьям о создании преступной организации и вымогательстве. Ранее по этим же статьям сообщено о подозрении пяти другим участникам этой преступной организации. В случае вынесения судом обвинительного приговора, им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

6 апреля сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт против подполковника, двух сержантов и рядового 64 мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ, которых обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением.

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