Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото

В суд направлен обвинительный акт против подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Расследованием установлено, что в марте 2022 года, во время оккупации города Буча, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными оккупантами ворвались в дом одного из местных жителей. По приказу подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи.

Затем потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении.

Потерпевшему удалось убежать от оккупантов в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.

На рубеже марта и апреля 2022 года украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах во время оккупации.

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Вадим Ребрина

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