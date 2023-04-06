UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 19:36
Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото - Фото
Буча, жертвы (Фото - EPA)

В суд направлен обвинительный акт против подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года, во время оккупации города Буча, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными оккупантами ворвались в дом одного из местных жителей. По приказу подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи.

Затем потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении.

Потерпевшему удалось убежать от оккупантов в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.

Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото

Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото

Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото

Подполковника РФ и еще трех оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи – фото

Читайте также: Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пытки буча ОГП
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 