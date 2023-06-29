RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Нижньому Новгороді після "бавовни" спалахнула цистерна з хімічними речовинами – відео видео

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 11:59
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі

Сьогодні вранці у Нижньому Новгороді на території хімічного підприємства пролунало кілька вибухів та спалахнула цистерна. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як повідомляється, вибухи та пожежа сталися на території підприємства "Бальзам", де займаються виробництвом хімічних зʼєднань, зокрема смол, лаків, емалей, каніфолі.

За офіційними даними, на території підприємства спалахнула цистерна, внаслідок чого сильні опіки отримала одна людина, яка невдовзі померла.

Очевидці повідомили, що перед пожежею чули звук чотирьох "бавовн", у місті "сильно і неприємно пахне чимось хімічним".

За кілька годин пожежникам вдалося локалізувати вогонь на площі 800 кв. м.

  • 13 червня 2023 року в Краснодарі сталася сильна пожежа на нафтобазі.
  • 14 червня під Ростовом спалахнула теплова електростанція.

Читайте також: Велика пожежа у Петербурзі. Горить виробнича будівля біля метро "Купчино" – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
пожежанижній новгород
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 