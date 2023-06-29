Сьогодні вранці у Нижньому Новгороді на території хімічного підприємства пролунало кілька вибухів та спалахнула цистерна. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Як повідомляється, вибухи та пожежа сталися на території підприємства "Бальзам", де займаються виробництвом хімічних зʼєднань, зокрема смол, лаків, емалей, каніфолі.

За офіційними даними, на території підприємства спалахнула цистерна, внаслідок чого сильні опіки отримала одна людина, яка невдовзі померла.

Очевидці повідомили, що перед пожежею чули звук чотирьох "бавовн", у місті "сильно і неприємно пахне чимось хімічним".

За кілька годин пожежникам вдалося локалізувати вогонь на площі 800 кв. м.

13 червня 2023 року в Краснодарі сталася сильна пожежа на нафтобазі.

14 червня під Ростовом спалахнула теплова електростанція.

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