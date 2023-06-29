Сегодня утром в Нижнем Новгороде на территории химического предприятия прозвучало несколько взрывов и загорелась цистерна. Об этом сообщают местные паблики.

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Как сообщается, взрывы и пожар произошли на территории предприятия "Бальзам", где занимаются производством химических составов, в том числе смол, лаков, эмалей, канифоли.

По официальным данным, на территории предприятия загорелась цистерна, в результате чего сильные ожоги получил один человек, который вскоре умер.

Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали четыре "хлопка", в городе "сильно и неприятно пахнет чем-то химическим".

Через несколько часов пожарным удалось локализовать огонь на площади 800 кв. м.

13 июня 2023 года в Краснодаре произошел сильный пожар на нефтебазе.

14 июня под Ростовом загорелась тепловая электростанция.

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