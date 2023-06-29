Сегодня утром в Нижнем Новгороде на территории химического предприятия прозвучало несколько взрывов и загорелась цистерна. Об этом сообщают местные паблики.
Как сообщается, взрывы и пожар произошли на территории предприятия "Бальзам", где занимаются производством химических составов, в том числе смол, лаков, эмалей, канифоли.
По официальным данным, на территории предприятия загорелась цистерна, в результате чего сильные ожоги получил один человек, который вскоре умер.
Очевидцы сообщили, что перед пожаром слышали четыре "хлопка", в городе "сильно и неприятно пахнет чем-то химическим".
Через несколько часов пожарным удалось локализовать огонь на площади 800 кв. м.
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