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В Великом Новгороде горит тепловая электростанция, местные жители слышали "хлопок" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 20:56
Видео: соцсети
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Российские пропагандистские и оппозиционные Telegram-каналы сообщают, что в российском городе Великий Новгород произошел пожар на газотурбинной тепловой электростанции.

По словам местных жителей, перед пожаром раздался громкий взрыв.

Предварительно известно, что горит производственное здание, на место едут пожарные.

В российском МЧС сообщили, что на 20:35 площадь возгорания составила 2300 квадратных метров.

  • 13 июня 2023 года в Краснодаре произошел сильный пожар на нефтебазе.
  • 14 июня под Ростовом вспыхнула тепловая электростанция.
  • 29 июня в Нижнем Новгороде загорелась цистерна с химическими веществами.

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Милана Головань
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войнавзрывпожартэцбольшой новгород
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