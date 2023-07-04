Российские пропагандистские и оппозиционные Telegram-каналы сообщают, что в российском городе Великий Новгород произошел пожар на газотурбинной тепловой электростанции.
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По словам местных жителей, перед пожаром раздался громкий взрыв.
Предварительно известно, что горит производственное здание, на место едут пожарные.
В российском МЧС сообщили, что на 20:35 площадь возгорания составила 2300 квадратных метров.
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