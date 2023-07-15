В Запорожье прогремел мощный взрыв. ВСУ предупреждали о пусках крылатых ракет из РФ

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Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв, сообщил источник LIGA.net в областном центре. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили о двух бортах Ту-22м3 с аэродрома Моздок на Северном Кавказе.

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Взрыв раздался в 22:12, тревога в Запорожской области объявлена с 21:52. С этого же времени сирены звучат и в других регионах востока и юга Украины – Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета двух российских "тушек", которые являются носителями крылатых ракет Х-22.

В 22:11 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет в направлении Запорожья. Уже в следующую минуту в областном центре раздался взрыв. Что именно это было – пока неизвестно.

ДОПОЛНЕНО В 22:30. Начались отбои тревог по областям. Воздушные силы ВСУ объявили, что угроза Ту-22М3 миновала. Однако в Донецкой области остается угроза тактической авиации.

Сегодня днем Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ. Пострадали три человека.

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