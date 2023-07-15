Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото
15.07.2023, 17:36
Фoто - Андрій Єрмак, Telegram
Россияне обстреляли село Степногорск Запорожской области из реактивной системы залпового огня "Град". Оккупанты попали по админзданию сельсовета, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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На данный момент известно о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.
Как видно на карте, Степногорск находится недалеко от ранее освобожденных Силами обороны населенных пунктов, среди которых в том числе Пятихатки, которые армия РФ безуспешно пыталась отбить в прошлом месяце.
- Россия регулярно обстреливает Запорожье и населенные пункты области, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, поэтому воздушные тревоги обычно включать не успевают.
- 13 июля российские оккупанты обстреляли из минометов Орехов Запорожской области, в результате чего погиб человек.
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