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Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 17:36
Россия ударила
Фoто - Андрій Єрмак, Telegram

Россияне обстреляли село Степногорск Запорожской области из реактивной системы залпового огня "Град". Оккупанты попали по админзданию сельсовета, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

На данный момент известно о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.

Как видно на карте, Степногорск находится недалеко от ранее освобожденных Силами обороны населенных пунктов, среди которых в том числе Пятихатки, которые армия РФ безуспешно пыталась отбить в прошлом месяце.

Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото

Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото

Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото

Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото
  • Россия регулярно обстреливает Запорожье и населенные пункты области, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, поэтому воздушные тревоги обычно включать не успевают.
  • 13 июля российские оккупанты обстреляли из минометов Орехов Запорожской области, в результате чего погиб человек.

Смотрите также: Россия средь бела дня атаковала запорожский парк: фото последствий

Оксана Житнюк
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