Россия ударила "Градом" по сельсовету под Запорожьем, где идет контрнаступление ВСУ – фото

Россияне обстреляли село Степногорск Запорожской области из реактивной системы залпового огня "Град". Оккупанты попали по админзданию сельсовета, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На данный момент известно о трех пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.

Как видно на карте, Степногорск находится недалеко от ранее освобожденных Силами обороны населенных пунктов, среди которых в том числе Пятихатки, которые армия РФ безуспешно пыталась отбить в прошлом месяце.

Россия регулярно обстреливает Запорожье и населенные пункты области, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, поэтому воздушные тревоги обычно включать не успевают.

13 июля российские оккупанты обстреляли из минометов Орехов Запорожской области, в результате чего погиб человек.

Смотрите также: Россия средь бела дня атаковала запорожский парк: фото последствий

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.