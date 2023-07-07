В Запорожье прогремел взрыв, в ВСУ говорят о баллистике
В Запорожье прогремел мощный взрыв, после чего в области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.
Взрыв прозвучал в 12:02 – сразу после этого объявили тревогу.
Другой источник LIGA.net наблюдает столб дыма в одном из районов города.
В 12:02 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. По состоянию на 12:15 это только Запорожская область (в Луганской области и Крыму тревога стабильная).
ДОПОЛНЕНО. В 12:25 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения, а в 12:34 в Запорожье была отменена воздушная тревога.
Россия регулярно обстреливает Запорожье и область, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, потому воздушные тревоги, как правило, включать заранее не успевают.
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