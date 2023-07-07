У Запоріжжі пролунав вибух, у ЗСУ кажуть про балістику

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У Запоріжжі пролунав потужний вибух, після цього в області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі.

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Вибух пролунав о 12:02 – одразу після цього оголосили тривогу.

Інше джерело LIGA.net спостерігає стовп диму в одному із районів міста.

О 12:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу. Станом на 12:15 це тільки Запорізька область (у Луганській області і Криму тривога стабільна).

ДОПОВНЕНО. О 12:25 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння, а о 12:34 у Запоріжжі було скасовано повітряну тривогу.

Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та регіон, застосовуючи переважно комплекси С-300 та реактивну артилерію, якими може "дістати" до прифронтових населених пунктів. Підлітний час ракет, запущених таким озброєнням, становить до десятка секунд, тому повітряні тривоги, зазвичай, включати заздалегідь не встигають.

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