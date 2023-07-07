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У Запоріжжі пролунав вибух, у ЗСУ кажуть про балістику

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 12:11
У Запоріжжі пролунав вибух, у ЗСУ кажуть про балістику - Фото
Запоріжжя (скриншот із відео Олександр Кохтов, YouTube)
доповнено

У Запоріжжі пролунав потужний вибух, після цього в області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі.

Вибух пролунав о 12:02 – одразу після цього оголосили тривогу.

Інше джерело LIGA.net спостерігає стовп диму в одному із районів міста.

О 12:02 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу. Станом на 12:15 це тільки Запорізька область (у Луганській області і Криму тривога стабільна).

ДОПОВНЕНО. О 12:25 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння, а о 12:34 у Запоріжжі було скасовано повітряну тривогу.

  • Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та регіон, застосовуючи переважно комплекси С-300 та реактивну артилерію, якими може "дістати" до прифронтових населених пунктів. Підлітний час ракет, запущених таким озброєнням, становить до десятка секунд, тому повітряні тривоги, зазвичай, включати заздалегідь не встигають.
Оксана Житнюк
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