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Атака на Запоріжжя. З'явилось відео наслідків ракетного удару по передмістю видео

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20.06.2023, 12:10
Відео: Суспільне Запоріжжя
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З'явилось відео з наслідками ракетного удару, який росіяни завдали по Запоріжжю та передмістю в ніч проти 20 червня. Відповідний матеріал поширило Суспільне.

Відео зняте у селі Розумівка у передмісті Запоріжжя.

На відео видно пошкоджені та знищені цивільні вантажні машини на стоянці.

Також у кадр потрапила воронка від влучання російської ракети.

Деякі машини вигоріли або перевернулись від вибуху.

  • Сьогодні вночі окупанти завдали ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-300 по Запоріжжю та передмістю. Російські загарбники цілили в об'єкти інфраструктури, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства. Постраждалих немає.
  • РФ атакувала Львів трьома дронами типу Shahed, було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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Артем Джеріпа
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