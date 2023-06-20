З'явилось відео з наслідками ракетного удару, який росіяни завдали по Запоріжжю та передмістю в ніч проти 20 червня. Відповідний матеріал поширило Суспільне.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відео зняте у селі Розумівка у передмісті Запоріжжя.

На відео видно пошкоджені та знищені цивільні вантажні машини на стоянці.

Також у кадр потрапила воронка від влучання російської ракети.

Деякі машини вигоріли або перевернулись від вибуху.

Сьогодні вночі окупанти завдали ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-300 по Запоріжжю та передмістю. Російські загарбники цілили в об'єкти інфраструктури, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства. Постраждалих немає.

РФ атакувала Львів трьома дронами типу Shahed, було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Дивіться також: Атака на Одесу. Наслідки влучання "Калібру" у продуктовий склад – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.