З'явилось відео з наслідками ракетного удару, який росіяни завдали по Запоріжжю та передмістю в ніч проти 20 червня. Відповідний матеріал поширило Суспільне.
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Відео зняте у селі Розумівка у передмісті Запоріжжя.
На відео видно пошкоджені та знищені цивільні вантажні машини на стоянці.
Також у кадр потрапила воронка від влучання російської ракети.
Деякі машини вигоріли або перевернулись від вибуху.
- Сьогодні вночі окупанти завдали ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" та С-300 по Запоріжжю та передмістю. Російські загарбники цілили в об'єкти інфраструктури, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства. Постраждалих немає.
- РФ атакувала Львів трьома дронами типу Shahed, було влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
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