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Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: цілили в інфраструктуру та місце відпочинку

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 07:34
Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: цілили в інфраструктуру та місце відпочинку - Фото
Запоріжжя (Скриншот з відео)

Вночі країна-терорист РФ завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Генеральний штаб ЗСУ за попередньою інформацією повідомляє про сім ракет С-300, застосованих окупантами. Ціллю масованої атаки по місту стали цивільні об'єкти, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

За його словами, окупанти цілили в комунікації, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства, а також у популярне місце для відпочинку.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.

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Артем Джеріпа
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