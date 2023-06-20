Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: цілили в інфраструктуру та місце відпочинку

Вночі країна-терорист РФ завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Генеральний штаб ЗСУ за попередньою інформацією повідомляє про сім ракет С-300, застосованих окупантами. Ціллю масованої атаки по місту стали цивільні об'єкти, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

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За його словами, окупанти цілили в комунікації, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства, а також у популярне місце для відпочинку.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.

Сьогодні вночі російські окупанти влаштували повітряну атаку на Київ, українська ППО перехопила щонайменше 20 дронів РФ.

У Львові росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

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