Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: цілили в інфраструктуру та місце відпочинку
20.06.2023, 07:34
Запоріжжя (Скриншот з відео)
Вночі країна-терорист РФ завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Генеральний штаб ЗСУ за попередньою інформацією повідомляє про сім ракет С-300, застосованих окупантами. Ціллю масованої атаки по місту стали цивільні об'єкти, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.
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За його словами, окупанти цілили в комунікації, майно та техніку сільськогосподарського та фермерського господарства, а також у популярне місце для відпочинку.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.
- Сьогодні вночі російські окупанти влаштували повітряну атаку на Київ, українська ППО перехопила щонайменше 20 дронів РФ.
- У Львові росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
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