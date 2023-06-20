Россия ударила по Запорожью ракетами С-300: целились в инфраструктуру и место отдыха
20.06.2023, 07:34
Запорожье (Скриншот с видео)
Ночью страна-террорист РФ нанесла ракетные удары по Запорожью. Генеральный штаб ВСУ по предварительной информации сообщает о семи ракетах С-300, примененных оккупантами. Целью массированной атаки по городу стали гражданские объекты, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.
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По его словам, оккупанты целили в коммуникации, имущество и технику сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также в популярное место для отдыха.
Информации о пострадавших пока нет.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских ударов.
- Сегодня ночью российские оккупанты устроили воздушную атаку на Киев, украинская ПВО перехватила по меньшей мере 20 дронов РФ.
- Во Львове россияне попали в объект критической инфраструктуры.
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