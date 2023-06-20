Россия ударила по Запорожью ракетами С-300: целились в инфраструктуру и место отдыха

Ночью страна-террорист РФ нанесла ракетные удары по Запорожью. Генеральный штаб ВСУ по предварительной информации сообщает о семи ракетах С-300, примененных оккупантами. Целью массированной атаки по городу стали гражданские объекты, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

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По его словам, оккупанты целили в коммуникации, имущество и технику сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также в популярное место для отдыха.

Информации о пострадавших пока нет.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских ударов.

Сегодня ночью российские оккупанты устроили воздушную атаку на Киев, украинская ПВО перехватила по меньшей мере 20 дронов РФ.

Во Львове россияне попали в объект критической инфраструктуры.

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