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Россия ударила по Запорожью ракетами С-300: целились в инфраструктуру и место отдыха

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 07:34
Россия ударила по Запорожью ракетами С-300: целились в инфраструктуру и место отдыха - Фото
Запорожье (Скриншот с видео)

Ночью страна-террорист РФ нанесла ракетные удары по Запорожью. Генеральный штаб ВСУ по предварительной информации сообщает о семи ракетах С-300, примененных оккупантами. Целью массированной атаки по городу стали гражданские объекты, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты целили в коммуникации, имущество и технику сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также в популярное место для отдыха.

Информации о пострадавших пока нет.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российских ударов.

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Артём Джерипа
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