Зеленский поговорил с Сунаком о западных компонентах в новых российских ракетах

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком использование Россией западных компонентов для производства ракет, которыми она обстреливает Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

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Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры стран обсудили ход боевых действий, оборонные нужды Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

Зеленский сказал Сунаку о необходимости усиления санкционного давления на Россию, поскольку она наращивает производство ракет из западных компонентов.

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Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

19 июня сообщалось, что, по данным санкционной группы Ермака-Макфола, 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США.

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