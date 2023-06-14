По Кривому Рогу россияне ударили новой ракетой Х-101, ее произвели в обход санкций – Ермак

Ракета Х-101, которой россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была произведена в России в апреле 2023 года. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"По Кривому Рогу россияне ударили ракетой Х-101, которая, по предварительной оценке, была выпущена в РФ в апреле 2023 года. Государство-террорист убило 11 человек, среди них был один ребенок", – написал Ермак.

Глава ОП сообщил, около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

"И это не единственный тип ракет, который они производят. россия пользуется недостатками введенных ограничений и обходит санкции с помощью посредников, в частности третьих стран", – написал Ермак.

Ночью 13 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удары по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге.

В Днепропетровской ОВА днем сообщили, что из-за российского теракта в Кривом Роге погибли 11 человек.

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