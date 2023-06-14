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По Кривому Рогу росіяни вдарили новою ракетою Х-101, її зробили в обхід санкцій – Єрмак

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 06:17
По Кривому Рогу росіяни вдарили новою ракетою Х-101, її зробили в обхід санкцій – Єрмак - Фото
Фото - Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Ракета Х-101, якою росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, була зроблена в Росії у квітні 2023 року. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"По Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, яка, за попередньою оцінкою, була випущена в рф у квітні 2023 року. Держава-терорист вбила 11 людей, серед них була одна дитина", – написав Єрмак.

Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами поставлені до РФ.

"І це не єдиний тип ракет, який вони виробляють. росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн", – написав Єрмак.

  • Вночі 13 червня 2023 року російські окупанти завдали ударів по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі.
  • У Дніпропетровській ОВА вдень повідомили, що через російський теракт у Кривому Розі загинули 11 людей.

Читайте також: Кривий Ріг. Вночі Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці

Наталія Медведєва
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