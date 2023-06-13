Ракетний удар по будинку у Кривому Розі. Кількість загиблих зросла до 10 людей

Внаслідок нічної ракетної атаки Росії на Кривий Ріг загинули 10 людей, ще 28 – поранені. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За його словами, одна людина перебуває під завалами, 12 з тих, кого було поранено, – у міських лікарнях у середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Рятувальна операція триває.

Раніше Вілкул повідомляв, що в ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.

У Генштабі ЗСУ вранці повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.

Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.

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