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Ракетний удар по будинку у Кривому Розі. Кількість загиблих зросла до 10 людей

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 13:23
Ракетний удар по будинку у Кривому Розі. Кількість загиблих зросла до 10 людей - Фото
Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Внаслідок нічної ракетної атаки Росії на Кривий Ріг загинули 10 людей, ще 28 – поранені. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За його словами, одна людина перебуває під завалами, 12 з тих, кого було поранено, – у міських лікарнях у середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Рятувальна операція триває.

Раніше Вілкул повідомляв, що в ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Серед них – п'ятиповерховий житловий будинок.

У Генштабі ЗСУ вранці повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

Дивіться також: Кривий Ріг. Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці – фото, відео

Мілана Головань
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