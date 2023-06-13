Росія вночі випустила шість ракет по п'ятьох цивільних об'єктах Кривому Рогу

В ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Про це з місця події повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Серед об'єктів, які були під прицілом російських терористів, зокрема багатоповерховий будинок, підприємства та склади з харчовими продуктами.

Станом на 09:30 відомо, що внаслідок удару по житловому будинку відомо про шістьох загиблих та 25 поранених.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.

Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.

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