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Росія вночі випустила шість ракет по п'ятьох цивільних об'єктах Кривому Рогу

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 09:15
Росія вночі випустила шість ракет по п'ятьох цивільних об'єктах Кривому Рогу - Фото
Фото: ДСНС

В ніч проти 13 червня Росія випустила по Кривому Рогу шість крилатих ракет, були влучання у п'ять об'єктів. Про це з місця події повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Серед об'єктів, які були під прицілом російських терористів, зокрема багатоповерховий будинок, підприємства та склади з харчовими продуктами.

Станом на 09:30 відомо, що внаслідок удару по житловому будинку відомо про шістьох загиблих та 25 поранених.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

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Мілана Головань
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війнаракетакривий рігОлександр Вілкул
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