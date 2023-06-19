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Зеленський поговорив з Сунаком щодо західних компонентів у нових російських ракетах

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 12:41
Зеленський поговорив з Сунаком щодо західних компонентів у нових російських ракетах - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком використання Росією західних компонентів для виробництва ракет, якими вона обстрілює Україну. Про це повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Як зазначається, під час телефонної розмови лідери країн обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України та подальшу співпрацю для розширення можливостей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Зеленський сказав Сунаку про необхідність посилення санкційного тиску на Росію, оскільки вона нарощує виробництво ракет з західних компонентів.

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  • Ракету Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, було зроблено в Росії у квітні 2023 року, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Глава ОП повідомив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблено у країнах вільного світу і різними шляхами доставляється до РФ.
  • 19 червня повідомлялося, що, за даними санкційної групи Єрмака-Макфола, 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США.

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Наталія Медведєва
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