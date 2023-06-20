Взрывы во Львове. Предварительно: попадание в критическую инфраструктуру города

Во Львове и области были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий распространил предварительную информацию о попадании оккупантов в объект критической инфраструктуры.

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В 5:09 утра Садовой сообщил о взрывах в городе и области. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В общем, тревога во Львовской области длилась почти два часа и закончилась в 6 часов утра.

Глава ОВА предварительно сообщил, что во Львове было попадание оккупантов в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

На месте попадания произошел пожар, работают все специальные службы.

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