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Взрывы во Львове. Предварительно: попадание в критическую инфраструктуру города

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 06:16
Взрывы во Львове. Предварительно: попадание в критическую инфраструктуру города - Фото
Львов (Фото: depositphotos)

Во Львове и области были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий распространил предварительную информацию о попадании оккупантов в объект критической инфраструктуры.

В 5:09 утра Садовой сообщил о взрывах в городе и области. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В общем, тревога во Львовской области длилась почти два часа и закончилась в 6 часов утра.

Глава ОВА предварительно сообщил, что во Львове было попадание оккупантов в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

На месте попадания произошел пожар, работают все специальные службы.

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Артём Джерипа
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