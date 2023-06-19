UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уже сбивает ракеты и "шахеды": В ВСУ показали новый комплекс Avenger от США – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 14:10
Уже сбивает ракеты и
Фото: Сухопутные силы ВСУ

В Сухопутных войсках ВСУ поделились фото американского противовоздушного зенитно-ракетного комплекса Avenger. Такое вооружение Украина получила в рамках военной помощи.

Отмечается, что такие комплексы уже доказали свою эффективность в сбитии российских ракет и дронов-камикадзе Shahed-136.

AN/TWQ-1 Avenger (рос. мститель) – это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс, имеющий на вооружении 8 ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм.

Комплекс обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности. Он способен сбивать крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты на малых высотах.

Эффективное поражение ЗРК Avenger составляет от 50 метров по высоте до 6 км по расстоянию.

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська

Фото: Сухопутні війська
  • 31 мая 2023 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на $300 млн. В него вошли ЗРК Avenger и Stinger, а также боеприпасы для ствольной и ракетной артиллерии.
  • 9 июня США объявили о новом пакете военной помощи на $2,1 млрд, в который вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.

Читайте также: ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52 и 12 беспилотников

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
противовоздушная оборонавойнапвозрквоенная помощьсухопутные войскаAvenger
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 