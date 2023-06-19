Уже сбивает ракеты и "шахеды": В ВСУ показали новый комплекс Avenger от США – фото

В Сухопутных войсках ВСУ поделились фото американского противовоздушного зенитно-ракетного комплекса Avenger. Такое вооружение Украина получила в рамках военной помощи.

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Отмечается, что такие комплексы уже доказали свою эффективность в сбитии российских ракет и дронов-камикадзе Shahed-136.

AN/TWQ-1 Avenger (рос. мститель) – это американский самоходный зенитно-ракетный комплекс, имеющий на вооружении 8 ракет Stinger и пулемет калибра 12,7 мм.

Комплекс обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности. Он способен сбивать крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты на малых высотах.

Эффективное поражение ЗРК Avenger составляет от 50 метров по высоте до 6 км по расстоянию.

31 мая 2023 года Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на $300 млн. В него вошли ЗРК Avenger и Stinger, а также боеприпасы для ствольной и ракетной артиллерии.

9 июня США объявили о новом пакете военной помощи на $2,1 млрд, в который вошли дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.

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