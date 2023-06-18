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ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52 и 12 беспилотников

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 07:55
ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52 и 12 беспилотников - Фото
Фото: Рособоронэкспорт

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины в течение 17 июня и ночью 18 июня уничтожили два ударных вертолета России и 12 беспилотников, говорится в сообщении командования ПС.

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На счету противовоздушной обороны – два вертолета Ка-52, четыре дрона Shahed-136/131, один "Ланцет" и семь разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

"Авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов", – говорится в сообщении.

Андрей Водяный
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вертолетППОка-52
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