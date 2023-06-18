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ЗСУ за добу знищили два ударні гелікоптери Ка-52 та 12 безпілотників

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 07:55
ЗСУ за добу знищили два ударні гелікоптери Ка-52 та 12 безпілотників - Фото
Фото: Рособоронекспорт

Повітряні сили Збройних Сил України впродовж 17 червня і ночі 18 червня знищили два ударних гелікоптери Росії й 12 безпілотників, йдеться в повідомленні командування ПС.

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На рахунку протиповітряної оборони – два гелікоптери Ка-52, чотири дрони Shahed-136/131, один "Ланцет" та сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

"Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад двадцяти авіаційних ударів", – йдеться в повідомленні.

Андрій Водяний
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