ЗСУ знищили ще один російський гелікоптер – він став 300-м, ювілейним

Українські захисники знищили ще один російський гелікоптер Ка-52, повідомляє Генштаб ЗСУ. Судячи з ранкового зведення втрат росіян, це був 300-й втрачений окупантами гелікоптер.

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"Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор", – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський вертоліт нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного вертольота – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що від початку повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили 299 гелікоптерів та 314 літаків.

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