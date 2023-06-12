UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили еще один российский вертолет – он стал 300-м, юбилейным

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 18:53
ВСУ уничтожили еще один российский вертолет – он стал 300-м, юбилейным - Фото
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ (фото - Рособоронэкспорт)

Украинские защитники уничтожили еще один российский вертолет Ка-52, сообщает Генштаб ВСУ. Судя по утренней сводке потерь россиян, это был 300-й утраченный оккупантами вертолет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".
  • В утренней сводке Генштаба сообщалось, что с начала полномасштабной российско-украинской войны оккупанты утратили 299 вертолетов и 314 самолетов.

Смотрите также: "Эдельвейсы" показали видео со сбитым Ка-52 россиян: за ним вылетел еще один "смертник"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавертолетпотериавиацияаллигаторка-52
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 