ВСУ уничтожили еще один российский вертолет – он стал 300-м, юбилейным

Украинские защитники уничтожили еще один российский вертолет Ка-52, сообщает Генштаб ВСУ. Судя по утренней сводке потерь россиян, это был 300-й утраченный оккупантами вертолет.

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"Наши воины уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что с начала полномасштабной российско-украинской войны оккупанты утратили 299 вертолетов и 314 самолетов.

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