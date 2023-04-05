Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали видео сбитого сегодня на востоке российского вертолета.

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О сбитии "Аллигатора" россиян Генштаб информировал сегодня вечером, но деталей не сообщал.

Вооруженные Силы Украины уточнили, что "эдельвейсы" сбили именно Ка-52.

"Эдельвейсы" показали видео после удара по Ка-52 – в это время его вылетел спасать другой вертолет оккупантов. Украинские защитники утверждают, что он тоже был подбит, но все же смог сбежать.

В 10-й бригаде сообщили, что Ка-52 был сбит при попытке авианалета на позиции "эдельвейсов".

"Благодаря внимательности и профессионализму наших противовоздушных подразделений он немедленно был сбит. Для эвакуации первого прибыл еще один смертник на вертолете, но тоже был поврежден. К сожалению, успел сбежать, оставив своего "побратима", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили 306 российских самолетов и 291 вертолет. Также армия РФ потеряла 176 240 своих военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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