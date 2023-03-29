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Воздушные силы об уничтожении Су-24М россиян: Новые тактические приемы, удалось заманить

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 17:03
Воздушные силы об уничтожении Су-24М россиян: Новые тактические приемы, удалось заманить - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Силам обороны удалось уничтожить сегодня ночью российский бомбардировщик Су-24М благодаря тому, что ВСУ "заманили" вражеский самолет. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игната попросили прокомментировать сообщения о сбитом Су-24М в районе Бахмута – является ли это рутинной работой украинских сил, и почему удалось ее выполнить так "блестяще".

"Потому что новые тактические приемы, потому что война – это военная игра. Мы пытаемся перехитрить противника, он нас – и кто кого превзойдет в этой военной игре, которая идет не на жизнь, а на смерть, тот и победит", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что на этот раз украинским силам удалось создать такие условия, чтобы заманить врага и нанести ему сокрушительный удар.

"Успешными пусками был уничтожен вражеский бомбардировщик, бомбивший наши войска на передней линии ракетами и бомбами", – сказал спикер Воздушных сил.

  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что за сутки Силы обороны уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, а также ликвидировали 610 российских оккупантов.
  • В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Су-24М был сбит около 01:30 на Бахмутском направлении.
Оксана Житнюк
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