Украинские воины на востоке уничтожили вертолет армии России

Украинские защитники уничтожили на востоке российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили 306 российских самолетов и 291 вертолет. Также армия РФ потеряла 176 240 своих военных убитыми.

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.На каком именно участке фронта был уничтожен вертолет оккупантов, в сообщении не уточняется.

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