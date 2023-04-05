UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские воины на востоке уничтожили вертолет армии России

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 18:28
Украинские воины на востоке уничтожили вертолет армии России - Фото
Ка-52 (Фото - Генштаб)

Украинские защитники уничтожили на востоке российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

На каком именно участке фронта был уничтожен вертолет оккупантов, в сообщении не уточняется.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Читайте также: Воздушные силы об уничтожении Су-24М россиян: Новые тактические приемы, удалось заманить

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет потери ка-52
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 