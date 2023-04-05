Украинские воины на востоке уничтожили вертолет армии России
05.04.2023, 18:28
Ка-52 (Фото - Генштаб)
Украинские защитники уничтожили на востоке российский вертолет Ка-52. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
На каком именно участке фронта был уничтожен вертолет оккупантов, в сообщении не уточняется.
"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
На каком именно участке фронта был уничтожен вертолет оккупантов, в сообщении не уточняется.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили 306 российских самолетов и 291 вертолет. Также армия РФ потеряла 176 240 своих военных убитыми.
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