ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 18 единиц техники и 10 артсистем за сутки – потери России
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 10 артиллерийских систем и 18 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 176240 (+550),
— танков — 3629 (+2),
— боевых бронированных машин — 7005 (+6),
— артиллерийских систем — 2707 (+10),
— РСЗО — 532 (+4),
— систем ПВО — 280,
— самолетов — 306,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6),
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11),
— специальной техники — 299 (+1).
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте "стабильно горячо", поскольку там глобально не уменьшается интенсивность боев.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.
- Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута.
Смотрите также: Снайперы ССО уничтожили под Бахмутом более 10 оккупантов
Комментарии