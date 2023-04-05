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ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 18 единиц техники и 10 артсистем за сутки – потери России

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 08:32
ВСУ уничтожили 550 оккупантов, 18 единиц техники и 10 артсистем за сутки – потери России - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 10 артиллерийских систем и 18 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что самые ожесточенные бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а ВСУ отразили более 60 атак в сутки.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 176240 (+550),

— танков — 3629 (+2),

— боевых бронированных машин — 7005 (+6),

— артиллерийских систем — 2707 (+10),

— РСЗО — 532 (+4),

— систем ПВО — 280,

— самолетов — 306,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11),

— специальной техники — 299 (+1).

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте "стабильно горячо", поскольку там глобально не уменьшается интенсивность боев.

Фото: Генштаб ЗСУ

Смотрите также: Снайперы ССО уничтожили под Бахмутом более 10 оккупантов

Мілана Головань
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