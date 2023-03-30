ВСУ: В Бахмуте стабильно горячо, интенсивность боев не снижается глобально — карта обороны

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте глобально не уменьшается интенсивность боев. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за сутки в районе Бахмута, Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Богдановки было 187 обстрелов, 28 боевых столкновений — россияне потеряли 100 человек убитыми и 97 ранеными.

"Стабильно в Бахмуте очень горячо, в некоторые дни активность боев уменьшается, но это может быть перегруппировкой врага. Возможно, сейчас из-за больших потерь они вынуждены переосмысливать свою тактику", — сказал Череватый.

Он отметил, что в глобальном плане Бахмут остается приоритетом для оккупантов, они сосредоточивают в городе все возможные ресурсы.

"Кроме военной цели, тут символическое значение, так как я не помню такого позора российской армии, чтобы она не могла девять месяцев взять районный центр", — резюмировал спикер ВСУ.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.

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Дмитро Гриниченко

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