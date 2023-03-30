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ВСУ: В Бахмуте стабильно горячо, интенсивность боев не снижается глобально — карта обороны

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 11:42
ВСУ: В Бахмуте стабильно горячо, интенсивность боев не снижается глобально — карта обороны - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте глобально не уменьшается интенсивность боев. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, за сутки в районе Бахмута, Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Ягодного и Богдановки было 187 обстрелов, 28 боевых столкновений — россияне потеряли 100 человек убитыми и 97 ранеными. 
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
"Стабильно в Бахмуте очень горячо, в некоторые дни активность боев уменьшается, но это может быть перегруппировкой врага. Возможно, сейчас из-за больших потерь они вынуждены переосмысливать свою тактику", — сказал Череватый.
Он отметил, что в глобальном плане Бахмут остается приоритетом для оккупантов, они сосредоточивают в городе все возможные ресурсы. 

"Кроме военной цели, тут символическое значение, так как я не помню такого позора российской армии, чтобы она не могла девять месяцев взять районный центр", — резюмировал спикер ВСУ.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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