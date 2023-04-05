Российские оккупанты нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов по Украине – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов по Украине, в частности, применили 17 БпЛА типа Shahed-136. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника.

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа Shahed-136. 14 из них были уничтожены украинскими защитниками. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа "КУБ".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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Вадим Ребрина

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