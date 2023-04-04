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"Решения уже выполняются". Зеленский провел военное совещание в спецформате видео

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 23:18
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел военное совещание по ситуации на фронте в целом и по поставке боеприпасов на передовую – заверил, что "решения уже выполняются". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Постоянно на связи с нашими командующими, противостоящими государству-злу на поле боя. Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания", – сказал Зеленский.

Он отметил, что генерал Александр Сырский доложил по поводу Бахмута, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов – по общей военной ситуации, а Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего остального согласно потребностям украинских защитников.

"Решения уже выполняются", – заявил Зеленский.

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Оксана Житнюк
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