Президент Владимир Зеленский провел военное совещание по ситуации на фронте в целом и по поставке боеприпасов на передовую – заверил, что "решения уже выполняются". Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Постоянно на связи с нашими командующими, противостоящими государству-злу на поле боя. Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания", – сказал Зеленский.

Он отметил, что генерал Александр Сырский доложил по поводу Бахмута, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов – по общей военной ситуации, а Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего остального согласно потребностям украинских защитников.

"Решения уже выполняются", – заявил Зеленский.

Вчера Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на самых горячих точках фронта и подготовка украинских сил к освобождению временно оккупированных территорий.

Читайте также: Зеленский: У оккупантов еще есть время покинуть Украину, или мы их убьем – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.