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Зеленский провел новую Ставку на выезде: Полноценная подготовка наших активных действий видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 23:17
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждалась ситуация на самых горячих точках фронта и подготовка украинских сил к освобождению временно оккупированных территорий. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Он отметил, что заседание Ставки снова было выездным – в прошлый раз оно состоялось в Днепре, а теперь в Чернигове.

"Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлений. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта", – отметил Зеленский.

В ходе Ставки обсуждалась ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и на всей территории Донецкой области, а также в Белогоровке и всей Луганской области.

"Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", – отметил президент.

  • Сегодня Зеленский заявил, что у российских оккупантов еще есть время покинуть Украину, "или мы их убьем".
  • Генерал Сырский сегодня отреагировал на заявление Пригожина о "взятии" Бахмута оккупантами. Он подчеркнул, что "враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийставкавойна
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