Генерал Сырский о фейке Пригожина: Враг слабеет, пытается прикрыть свои провалы
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отреагировал на фейк главаря террористической организации "Группа Вагнера" о "юридическом взятии" Бахмута россиянами. Сырский заявил, что такими фейками в РФ пытаются прикрыть свои провалы на фронте.
Сырский подчеркнул, что он постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи в самых горячих точках передовой, и встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников.
"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов", – заявил Сырский.
Он добавил, что от того, что делают украинские воины сейчас на передовой, зависит движение всей армии.
"Мы их одолеем. Потому что это наша земля. А Бахмут – это Украина", – добавил Сырский.
- 31 марта Сырский сообщал, что на некоторых участках в районе Бахмута россияне "заметно нервничают", а людей для штурмов у них все меньше.
- Сегодня Пригожин заявил о "юридическом взятии" Бахмута. Спикер ВСУ Череватый заявил, что российские оккупанты очень далеки от захвата Бахмута, а флаг они подняли "над каким-то нужником". В ОП подчеркнули, что заявление Пригожина – ложь. Призвали украинцев реагировать на это спокойно.
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