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Генерал Сырский о фейке Пригожина: Враг слабеет, пытается прикрыть свои провалы

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 17:05
Генерал Сырский о фейке Пригожина: Враг слабеет, пытается прикрыть свои провалы - Фото
Александр Сырский (Фото - Telegram Сырского)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отреагировал на фейк главаря террористической организации "Группа Вагнера" о "юридическом взятии" Бахмута россиянами. Сырский заявил, что такими фейками в РФ пытаются прикрыть свои провалы на фронте.

Сырский подчеркнул, что он постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи в самых горячих точках передовой, и встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников.

"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов", – заявил Сырский.

Он добавил, что от того, что делают украинские воины сейчас на передовой, зависит движение всей армии.

"Мы их одолеем. Потому что это наша земля. А Бахмут – это Украина", – добавил Сырский.

Читайте также: "Смешной фейк". Минобороны показало придуманную россиянами "методичку по ВСУ в Бахмуте"

Оксана Житнюк
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война бахмут александр сырский
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