"Смешной фейк". Минобороны показало придуманную россиянами "методичку по ВСУ в Бахмуте"

Российские оккупанты распространяют якобы украинское руководство по освещению событий на Бахмутском направлении. В Минобороны назвали это "смешным фейком". Об этом говорится в Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

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Маляр опубликовала фото "методички", в которой перечислены "материалы для работы с экспертами на тему положения Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении".

"Враг распространяет смешной фейк", – написала замминистра.

В "методичке", в частности, не рекомендуется "упоминать потери ВСУ", "ссылаться на устаревшее вооружение", "позитивно высказываться о противнике". "За нарушение правил – штраф 8000 грн", – написано там.

Замминистра обороны заявила, что публичную позицию по поводу текущих событий ежедневно выражает президент Владимир Зеленский в видеообращениях, появляется информация от Генштаба ВСУ и Минобороны.

Маляр добавила, что официальную позицию регулярно высказывают пресс-офицеры, спикеры ВСУ – Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.

"В чем наша сила публичной позиции по Бахмуту? Раскрываю секреты работы. В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать – она публичная", – написала Маляр.

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Наталія Медведєва

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