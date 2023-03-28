У Буданова отреагировали на видео с "укронацистом" и женщиной в авто: Тупой фейк россиян

Главное управление разведки отреагировало на постановочный видеоролик российской пропаганды, где неизвестный в украинской форме стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком. У начальника военной разведки Кирилла Буданова назвали это "полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими нравственными нормами и темами".

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Ролик, якобы снятый видеорегистратором в авто женщины, появился в сети сутки назад, днем 27 марта.

Российские пропагандисты мгновенно распространили его, ориентированного на население РФ, с привычными для оккупантов высказываниями про "укронацистов".

ГУР пишет, что о сфабрикованности ролика свидетельствуют следующие моменты:

→ локация, где он снят, находится на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: это поворот с окружной дороги на стрельбище террористов ДНР;



→ один из источников вброса видео – пользователь с ником "Юрий Алексеич Z V", буквами-символами российского вторжения;



→ украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты, а в ролике для пропагандистского эффекта нанесены кресты Вермахта;



→ видеорегистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе страны;



→ кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные, "изготовлен на России и никогда не поставлялся в Украину";



→ некачественный монтаж: на 01:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата, но громких звуков выстрелов нет, окно машины открыто. А разговор шел через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет назад, снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук.

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У Буданова отметили, что этот ролик "за примитивное исполнение и показательную фейковость" даже подверг критике ряд российских пропагандистов, Telegram-каналов и "лидеров мнений", а российское министерство иностранных дел, которое сначала распространило его с обвинениями украинцев в "нацизме", мгновенно его убрало.

Ниже — тот самый постановочный ролик, который руководство РФ использует, чтобы продолжать дегуманизировать россиян и демонизировать украинцев с целью продолжения мобилизации на войну и поддержки ее продолжения в целом:

В ГУР констатировали, что россияне пытаются и дальше очернять воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества, – на этот раз с крымскими татарами (из диалога "военного" и находившейся за рулем женщины можно понять, что она якобы относится к крымскотатарскому народу).

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Євген Пилипенко

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