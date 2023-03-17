Россияне запустили фейк о якобы запрете выезда за пределы Украины ребятам 15-18 лет – ГПСУ

В сетях распространяется "документ" о якобы запрете на выезд за границу молодым людям от 15 до 18 лет. В пресс-службе Государственной пограничной службы отметили, что это фейк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там сообщили, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, в том числе русизмы.

"При оформлении лиц на выезд за границу пограничники руководствуются Постановлением Кабмина №57. Ограничения по выезду во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет! Но и для этой категории есть исключения", – говорится в сообщении.

23 сентября 2022 года LIGA.net рассматривала условия и перечень документов для выезда мужчин за границу во время военного положения.

27 декабря спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что с начала полномасштабной войны было задержано более 8000 человек, пытавшихся выехать на границу.

Читайте также: Стендапер сбежал из Украины и заявил, что гибнуть – это "выбор парней". Реакция Минкульта

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.